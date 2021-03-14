Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле в прошлом чемпионате Италии забил 36 мячей и стал лучшим среди бомбардиров европейских лиг. Ему достался главный приз конкурса Ассоциации европейских спортивных изданий (ESM), куда от России входит «Спорт-Экспресс».

На днях форварду вручили «Золотую бутсу», а затем он ответил на вопросы журналистов ESM.

— Вы работаете с Роберто Манчини в сборной. Перед его приходом вы пропустили чемпионат мира...

-... Один из самых неприятных, темных и огорчительных моментов моей карьеры. Как всегда бывает в жизни, мы учимся, получаем опыт в таких ситуациях, чтобы подобное больше никогда не случалось. С Манчини у нас все здорово получается, результаты говорят сами за себя. Чувствуем, что тифози снова довольны сборной Италии.

— Как вам новое поколение, которое теперь выступает за национальную команду?

— У нас на самом деле очень сильная команда со множеством молодых футболистов, которые готовы играть за сборную. У нее большие перспективы.

— Этого достаточно для успеха на Евро-2020?

— Большие надежды. Матчи группового турнира пройдут тут — в Риме. Это добавляет настроя.

— Вы забили всего 10 голов в 42 матчах за сборную. Немного, согласны?

— Наверное, все силы, весь порох израсходовал в играх за клуб (смеется). Что ж, это правда, нужно улучшить результативность.

— А какая еще цель, кроме успеха на Евро?

— Выиграть еще одну «Золотую бутсу» (улыбается).

(Александр Бобров)

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