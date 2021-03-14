Лучший бомбардир Европы — о Манчини и сборной Италии
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле в прошлом чемпионате Италии забил 36 мячей и стал лучшим среди бомбардиров европейских лиг. Ему достался главный приз конкурса Ассоциации европейских спортивных изданий (ESM), куда от России входит «Спорт-Экспресс».
На днях форварду вручили «Золотую бутсу», а затем он ответил на вопросы журналистов ESM.
— Вы работаете с Роберто Манчини в сборной. Перед его приходом вы пропустили чемпионат мира...
-... Один из самых неприятных, темных и огорчительных моментов моей карьеры. Как всегда бывает в жизни, мы учимся, получаем опыт в таких ситуациях, чтобы подобное больше никогда не случалось. С Манчини у нас все здорово получается, результаты говорят сами за себя. Чувствуем, что тифози снова довольны сборной Италии.
— Как вам новое поколение, которое теперь выступает за национальную команду?
— У нас на самом деле очень сильная команда со множеством молодых футболистов, которые готовы играть за сборную. У нее большие перспективы.
— Этого достаточно для успеха на Евро-2020?
— Большие надежды. Матчи группового турнира пройдут тут — в Риме. Это добавляет настроя.
— Вы забили всего 10 голов в 42 матчах за сборную. Немного, согласны?
— Наверное, все силы, весь порох израсходовал в играх за клуб (смеется). Что ж, это правда, нужно улучшить результативность.
— А какая еще цель, кроме успеха на Евро?
— Выиграть еще одну «Золотую бутсу» (улыбается).
(Александр Бобров)
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