Лучший бомбардир Европы рассказал, что ему пожелал Папа Римский

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле в прошлом чемпионате Италии забил 36 мячей и стал лучшим среди бомбардиров европейских лиг. Ему достался главный приз конкурса Ассоциации европейских спортивных изданий (ESM), куда от России входит «Спорт-Экспресс».

На днях форварду вручили «Золотую бутсу», а затем он ответил на вопросы журналистов ESM.

— Вы из религиозной семьи. Остаетесь верующим человеком?

— Абсолютно. Месяц назад был на частной аудиенции у Папы Римского вместе с президентом «Лацои» Клаудио Лотито. Очень много впечатлений и эмоций.

— Что он сказал вам?

— Он отметил тот факт, что у меня трое детей. Ему нравятся большие семьи. Он пожелал, чтобы у меня было еще больше детей.

— Для этого у вас сейчас есть время...

— Да, думаю, мне стоит выполнить пожелание Папы.

— За восемь лет вы сыграли за восемь команд. Но в «Лацио» вы с 2016-го и никуда не уходите. Почему решили пустить тут корни?

— Нас все устраивает в Риме. Моей семье тут нравится. Клубом, тренер Симоне Индзаги, футболисты — мы все вместе занимаемся одним делом, создаем команду, добиваемся успехов. Хочется сделать еще больше.

(Александр Бобров)

Полностью интервью с Чиро Иммобиле читайте — здесь