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Иммобиле установил антирекорд по незабитым пенальти в топ-5 лиг Европы

00:26
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Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле не реализовал пенальти в перенесенном матче 25-го тура чемпионата Италии против «Торино» (0:0). В текущем сезоне у него антирекорд европейских топ-лиг по этому показателю, сообщает Opta.

В нынешней кампании нападающий забил четыре 11-метровых удара из восьми. По количеству незабитых пенальти он на первом месте в сезоне-2020/21 в пяти ведущих лигах Европы.

31-летний футболист провел 40 матчей за «Лацио» во всех турнирах и забил 25 мячей при восьми голевых передачах.

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