Иммобиле установил антирекорд по незабитым пенальти в топ-5 лиг Европы

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле не реализовал пенальти в перенесенном матче 25-го тура чемпионата Италии против «Торино» (0:0). В текущем сезоне у него антирекорд европейских топ-лиг по этому показателю, сообщает Opta.

4 — Ciro #Immobile has missed the most penalties taken (4/8) this season in the top-5 European Leagues. Penalty.#LazioTorino #SerieA pic.twitter.com/fS5oOnBGPN — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 18, 2021

В нынешней кампании нападающий забил четыре 11-метровых удара из восьми. По количеству незабитых пенальти он на первом месте в сезоне-2020/21 в пяти ведущих лигах Европы.

31-летний футболист провел 40 матчей за «Лацио» во всех турнирах и забил 25 мячей при восьми голевых передачах.