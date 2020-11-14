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Иммобиле не пускают в сборную Италии, несмотря на два отрицательных теста на COVID-19

17:51
Чиро Иммобиле. Фото Reuters
Чиро Иммобиле. Фото Reuters
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Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле сдал уже второй подряд негативный анализ на коронавирус, но местные органы здравоохранения не разрешают ему покинуть карантин, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Иммобиле сдавал тесты в той самой лаборатории в Авеллино, из-за результатов исследований которой разгорелся скандал вокруг «Лацио».

Запрет медиков означает, что нападающий не сможет помочь сборной Италии в ключевых поединках группового раунда Лиги наций, результаты которых определят итоговое расположение команд в турнирной таблице группы А1.

Италия сыграет с Польшей, от которой отстает на 1 очко, 15 ноября, а с Голландией, которых опережает на 1 очко, встретится 18 ноября.

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