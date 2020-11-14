Иммобиле не пускают в сборную Италии, несмотря на два отрицательных теста на COVID-19
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле сдал уже второй подряд негативный анализ на коронавирус, но местные органы здравоохранения не разрешают ему покинуть карантин, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Иммобиле сдавал тесты в той самой лаборатории в Авеллино, из-за результатов исследований которой разгорелся скандал вокруг «Лацио».
Запрет медиков означает, что нападающий не сможет помочь сборной Италии в ключевых поединках группового раунда Лиги наций, результаты которых определят итоговое расположение команд в турнирной таблице группы А1.
Италия сыграет с Польшей, от которой отстает на 1 очко, 15 ноября, а с Голландией, которых опережает на 1 очко, встретится 18 ноября.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.