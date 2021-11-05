Иличич продлит контракт с «Аталантой» до 2024 года
Нападающий «Аталанты» Йосип Иличич продлит контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, бергамаски уже согласовали с 33-летним словенцем продление соглашения до 2024 года. Сообщается, что теперь клуб начал переговоры по новым контрактам с Робином Гозенсом, Хансом Хатебуром и Ремо Фройлером.
Josip #Ilicic has extended his contract with #Atalanta until 2024. Now Nerazzurri are working to renew Robin #Gosens, Hans #Hateboer and Remo #Freuler contracts, which expire in 2023. #transfers— Nicol? Schira (@NicoSchira) November 5, 2021
Иличич выступает за «Аталанту» с июля 2017 года. В сезоне-2021/22 форвард провел 14 матчей за команду, на его счету 4 гола и 2 результативные передачи.
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