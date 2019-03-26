Икарди приступил к тренировкам с "Интером"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди приступил к тренировкам с командой, сообщает Sky Sport Italia.

Ранее футболист на встрече с главным тренером команды Лучано Спаллеттии клубными врачами заявил, что не желает тренироваться из-за болей в колене.

Напомним, что из-за разногласий с руководством клуба аргентинец не попадал в заявку больше месяца и в последний раз выходил на поле 9 февраля. Также он был лишен капитанской повязки.

В этом сезоне он провел 20 игр в чемпионате Италии и забил 9 мячей. Завтра, 17 марта, "Интер" сыграет с "Миланом" в серии А.