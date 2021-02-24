Мората пропустил тренировку «Ювентуса» из-за болезни

Форвард «Ювентуса» Альваро Мората пропустил сегодняшнюю тренировку, сообщает 24 февраля официальный сайт клуба. Указано, что он восстанавливается после вирусной инфекции.

По данным Calciomertcato.com, у футболиста выявили цитомегаловирус. До этого сообщалось, что после матча с «Порту» (1:2) испанец почувствовал себя плохо и на время потерял сознание. О сроках возвращения игрока пока информации нет.

28-летний нападающий в текущем сезоне провел 29 матчей за «Ювентус» и забил 13 мячей при 10 голевых передачах.