Ибрагимовича могут отстранить от футбола на 3 года из-за доли в букмекерской конторе
Нападающего «Милана» и сборной Швеции Златана Ибрагимовича могут отстранить от футбола из-за нарушения правил ФИФА и УЕФА, сообщает Sportbladet.
По информации СМИ, с 2018 года Ибрагимовичу принадлежит десять процентов доли в букмекерской конторе Bethard через собственную компанию Unknown AB.
Это запрещено правилами ФИФА и УЕФА. Согласно регламенту, футболисты не могут принимать участие в матчах под эгидой их организаций, если они имеют интересы в букмекерских конторах. Ибрагимович нарушил данное правило во время игр за «Милан» в Лиге Европы и сборную Швеции в отборе ЧМ-2022.
Если вина 39-летнего нападающего будет доказана ему грозит штраф до 100 тысяч евро и отстранение от футбольной деятельности до трех лет.
Дополнительная информация:
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/Eprw0l/english-version-zlatan-could-face-suspension-after-breaching-fifa-rul
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю