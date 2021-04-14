Ибрагимовича могут отстранить от футбола на 3 года из-за доли в букмекерской конторе

Нападающего «Милана» и сборной Швеции Златана Ибрагимовича могут отстранить от футбола из-за нарушения правил ФИФА и УЕФА, сообщает Sportbladet.

По информации СМИ, с 2018 года Ибрагимовичу принадлежит десять процентов доли в букмекерской конторе Bethard через собственную компанию Unknown AB.

Это запрещено правилами ФИФА и УЕФА. Согласно регламенту, футболисты не могут принимать участие в матчах под эгидой их организаций, если они имеют интересы в букмекерских конторах. Ибрагимович нарушил данное правило во время игр за «Милан» в Лиге Европы и сборную Швеции в отборе ЧМ-2022.

Если вина 39-летнего нападающего будет доказана ему грозит штраф до 100 тысяч евро и отстранение от футбольной деятельности до трех лет.