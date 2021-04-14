Кокорин живет в бывшем доме Батистуты

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин проживает в доме, где ранее жил экс-нападающий «фиалок» Габриэль Батистута, сообщает 14 апреля Firenzeviola.it.

Источник указывает, что россиянин живет в большом доме с большим садом. После отъезда Батистуты в доме несколько раз проводился ремонт, из-за чего он был некоторое время закрыт.

Габриэль Батистута выступал за «Фиорентину» с 1991 по 2000 год. В 331 матче за команду он забил 203 мяча, выиграл Кубок Италии и Суперкубок страны.

30-летний Александр Кокорин провел три матча за «Фиорентину» и ни разу не забил.