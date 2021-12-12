Ибрагимович забил 300 голов в топ-5 лиг. В этом веке больше только у Роналду и Месси
«Милан» в матче 17-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Удинезе» со счетом 1:1.
На 92-й минуте миланцы сравняли счет усилиями Златана Ибрагимовича. Для 40-летнего шведа этот мяч стал 300-м в топ-5 европейских лиг. Больше него в XXI веке забили только Криштиану Роналду (483) и Лионель Месси (475).
В топ-5 лиг Ибрагимович забивал за «Барселону», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Интер», «ПСЖ» и «Милан».
В текущем сезоне Ибрагимович провел 10 матчей в серии А, в которых забил 7 голов и сделал один ассист.
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