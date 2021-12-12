Массимилиано Аллегри о травме Дибалы: «Мы рискнули, и это закончилось плохо»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал итого матча 17-го тура серии А против «Венеции» (1:1). Также он рассказал о травме Пауло Дибалы. На 12-й минуте аргентинец был заменен.

«Травма Дибалы? Мы рискнули, и это закончилось плохо, — цитирует специалиста Football Italia. — В среду его заменили из-за мышечного повреждения. Мы надеялись, что на этот раз ему будет лучше, но вышло иначе. У нас был хороший первый тайм, мы создавали моменты, но затем было это затмение на 10-15 минут до того, как «Венеция» забила. То же самое случилось в Салерно, но тогда нам повезло не пропустить — соперник попал в штангу. Нам определенно нужно поработать над этим.

Мы были под давлением, не могли сделать точную передачу. Нам нужно было проявить терпение, отправить одну-две высокие передачи вперед на нападающих, немного снять тот давление с себя, но мы этого не сделали. Нам нужно было атаковать пространство, заставлять соперника фолить и получать больше карточек, но мы потеряли два очка против хорошей «Венеции».

Единственный мяч у «Юве» забил Альваро Мората.