Ибрагимович установил новый рекорд серии А
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович открыл счет в матче 28-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» (3:2).
Таким образом, по информации Lapadula News, в свои 39 лет и 169 дней швед стал самым возрастным игроком в истории серии А, забившим 15 голов за чемпионат.
Напомним, что Ибрагимович не играл в серии А с 28 февраля из-за травмы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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