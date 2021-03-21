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Ибрагимович установил новый рекорд серии А

22:15
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович открыл счет в матче 28-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» (3:2).

Таким образом, по информации Lapadula News, в свои 39 лет и 169 дней швед стал самым возрастным игроком в истории серии А, забившим 15 голов за чемпионат.

Напомним, что Ибрагимович не играл в серии А с 28 февраля из-за травмы.

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