«Милан» переиграл «Фиорентину» без Кокорина, Ибрагимович и Рибери забили по голу
«Фиорентина» проиграла «Милану» в матче 28-го тура чемпионата Италии. «Россонери» одолели соперника со счетом 3:2.
По голу в этой встрече на свой счет записали форвард «Милана» Златан Ибрагимович и полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери.
Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин пропускал игру из-за травмы.
«Милан» набрал 59 очков и продолжает занимать второе место в турнирной таблице. «Фиорентина» осталась на 14-м месте (29 очков).
Чемпионат Италии. Серия А
28-й тур
«Фиорентина» — «Милан» — 2:3 (1:1)
Голы: Ибрагимович, 9 (0:1). Пульгар, 17 (1:1). Рибери, 51 (2:1). Диас, 57 (2:2). Хакан Чалханоглу, 72 (2:3).
«Фиорентина»: Дронговски (Терраччано, 44), Касерес, Пеццела, Мартинес Куарта (Кальехон, 79), Миленкович, Бонавентура, Эйсерик, Кастровилли (Венути, 71), Пульгар (Куаме, 79), Рибери, Влахович.
«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Томори, Эрнандез, Далот, Хакан Чалханоглу (Мейте, 90+1), Кессье, Диас (Крунич, 80), Тонали (Беннасер, 58), Ибрагимович, Салемакерс (Самуэль Кастильехо, 57).
Предупреждения: Хакан Чалханоглу, 41. Далот, 47. Куаме, 89. Мейте, 90+2.
Судья: Гвида (Италия).
21 марта. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/
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