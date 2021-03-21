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«Милан» переиграл «Фиорентину» без Кокорина, Ибрагимович и Рибери забили по голу

21:55
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«Фиорентина» проиграла «Милану» в матче 28-го тура чемпионата Италии. «Россонери» одолели соперника со счетом 3:2.

По голу в этой встрече на свой счет записали форвард «Милана» Златан Ибрагимович и полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери.

Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин пропускал игру из-за травмы.

«Милан» набрал 59 очков и продолжает занимать второе место в турнирной таблице. «Фиорентина» осталась на 14-м месте (29 очков).

Чемпионат Италии. Серия А

28-й тур

«Фиорентина» — «Милан» — 2:3 (1:1)

Голы: Ибрагимович, 9 (0:1). Пульгар, 17 (1:1). Рибери, 51 (2:1). Диас, 57 (2:2). Хакан Чалханоглу, 72 (2:3).

«Фиорентина»: Дронговски (Терраччано, 44), Касерес, Пеццела, Мартинес Куарта (Кальехон, 79), Миленкович, Бонавентура, Эйсерик, Кастровилли (Венути, 71), Пульгар (Куаме, 79), Рибери, Влахович.

«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Томори, Эрнандез, Далот, Хакан Чалханоглу (Мейте, 90+1), Кессье, Диас (Крунич, 80), Тонали (Беннасер, 58), Ибрагимович, Салемакерс (Самуэль Кастильехо, 57).

Предупреждения: Хакан Чалханоглу, 41. Далот, 47. Куаме, 89. Мейте, 90+2.

Судья: Гвида (Италия).

21 марта. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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