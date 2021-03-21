Пиоли: «Ибрагимович прав, что говорит о борьбе за чемпионство»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 28-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» (3:2).
«Это был самый сложный матч, потому что мы отходили от разочарования Лиги Европы, а также выходим на поле каждые три дня на протяжении многих месяцев. Мы понимали, что нужно наскрести со дна бочки остатки энергии для решения задачи.
Ибрагимович прав, что говорит о борьбе за чемпионство, потому что на протяжении большей части сезона мы не так далеко от цели. Добудем мы победу или нет — другой вопрос, но мы определенно попробуем», — приводит слова Пиоли Football Italia.
«Милан» с 59 очками занимает второе место в турнирной таблице и отстает на шесть баллов от лидирующего «Интера», который сыграл на один матч меньше.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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