Пиоли: «Ибрагимович прав, что говорит о борьбе за чемпионство»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 28-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» (3:2).

«Это был самый сложный матч, потому что мы отходили от разочарования Лиги Европы, а также выходим на поле каждые три дня на протяжении многих месяцев. Мы понимали, что нужно наскрести со дна бочки остатки энергии для решения задачи.

Ибрагимович прав, что говорит о борьбе за чемпионство, потому что на протяжении большей части сезона мы не так далеко от цели. Добудем мы победу или нет — другой вопрос, но мы определенно попробуем», — приводит слова Пиоли Football Italia.

«Милан» с 59 очками занимает второе место в турнирной таблице и отстает на шесть баллов от лидирующего «Интера», который сыграл на один матч меньше.