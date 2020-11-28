Ибрагимович: «То, что Марадона делал вне поля, не имеет значения»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович — о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

— Для меня Марадона — это больше, чем футбол, — приводит Goal.com слова Ибрагимовича. — Он стал религией для многих людей. Я счастлив, что знал его и говорил с ним. Мы должны помнить его, как футболиста и, я считаю, что его будут помнить вечно. Чем он занимался вне поля — уже не наши проблемы. Его выходки вне поля не имеют значения. Когда вы видите номер «10», сразу думаете о Марадоне. Это символ, даже сегодня многие берут этот номер в честь него.

Марадона скончался от остановки сердца 25 ноября в возрасте 60 лет.