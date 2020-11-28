Ибрагимович: «То, что Марадона делал вне поля, не имеет значения»
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович — о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.
— Для меня Марадона — это больше, чем футбол, — приводит Goal.com слова Ибрагимовича. — Он стал религией для многих людей. Я счастлив, что знал его и говорил с ним. Мы должны помнить его, как футболиста и, я считаю, что его будут помнить вечно. Чем он занимался вне поля — уже не наши проблемы. Его выходки вне поля не имеют значения. Когда вы видите номер «10», сразу думаете о Марадоне. Это символ, даже сегодня многие берут этот номер в честь него.
Марадона скончался от остановки сердца 25 ноября в возрасте 60 лет.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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