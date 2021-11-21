Ибрагимович стал самым возрастным автором дубля в серии А
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович сделал дубль в матче 13-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (3:4). Благодаря этому он установил новое достижение.
40 — Zlatan Ibrahimovic has become the oldest player ever to have scored 2+ goals in a Serie A game and the first 40-year-old player to have scored 2+ goals in a match in the big-5 European leagues in the 2000s (40 years, 48 days). Infinity.#FiorentinaMilan pic.twitter.com/vbUY0I6FMo— OptaPaolo ? (@OptaPaolo) November 20, 2021
Как сообщает Opta, швед стал самым возрастным игроком, который забивал два и больше мячей в одном матче серии А. Кроме того, он самый возрастной автор дубля в европейских топ-лигах в ХХI веке — 40 лет и 48 дней.
В составе «Фиорентины» дублем в этом матче отметился Душан Влахович.
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