«Фиорентина» обыграла «Милан», Влахович и Ибрагимович сделали по дублю
«Фиорентина» выиграла у «Милана» (4:3) в матче 13-го тура чемпионата Италии
В составе победителей дубль сделал Душан Влахович. Также отличились Альфред Данкан и Риккардо Сапонара. У гостей дубль оформил Златан Ибрагимович, а Лоренцо Венути забил в свои ворота. Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин не попал в заявку на матч.
«Фиорентина» набрала 21 очко и поднялась на шестое место. У «Милана» 32 очка и вторая позиция.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю