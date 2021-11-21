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«Фиорентина» обыграла «Милан», Влахович и Ибрагимович сделали по дублю

00:44
Хосе Кальехон (слева) и Тео Эрнандес. Фото ФК «Милан»
Хосе Кальехон (слева) и Тео Эрнандес. Фото ФК «Милан»
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«Фиорентина» выиграла у «Милана» (4:3) в матче 13-го тура чемпионата Италии

В составе победителей дубль сделал Душан Влахович. Также отличились Альфред Данкан и Риккардо Сапонара. У гостей дубль оформил Златан Ибрагимович, а Лоренцо Венути забил в свои ворота. Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин не попал в заявку на матч.

«Фиорентина» набрала 21 очко и поднялась на шестое место. У «Милана» 32 очка и вторая позиция.

Италия. Серия А. 13-й тур
20 нояб, 22:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
4:3
Милан
Голы
Данкан, 15 (1:0), Сапонара, 45 (2:0), Влахович, 60 (3:0), Ибрагимович, 62 (3:1), Ибрагимович, 67 (3:2), Влахович, 85 (4:2), Венути, 90 (4:3)
Фиорентина
Терраччано Бираги Венути Одриосола Игор Бонавентура (Кастровилли, 69 ) Сапонара Торрейра Данкан (Мале, 90+3 ) Кальехон (Гонсалес, 69 ) Влахович
Милан
Тэтэрушану Эрнандес Калюлю (Флоренци, 57) Кьер Габбиа Тонали (Беннасер, 74) Диас (Мессиас, 57) Кессье Ибрагимович Леан (Крунич, 80) Салемакерс (Жиру, 57)
Предупреждения
Кастровилли 90  -  Эрнандес 90
Судьи
Марко Гвида

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 2
Спартак 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 4
Арсенал 0
Матч завершен

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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