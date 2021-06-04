Ибрагимович считает, что «Рома» станет хорошим вызовом для Моуринью

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович высказался о назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера «Ромы».

«Рома» — хороший вызов для Моуринью. Он присоединится к клубу, который не является фаворитом, но он привык к этому. Это хороший контракт в серии А. Все, что говорит Моуринью, влияет на футбольный мир», — цитирует Ибрагимовича Football Italia.

Португальский специалист возглавил «Рому» в начале мая 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Сезон-2020/21 римляне завершили на 7-м месте.