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Экс-футболист «Пармы» умер во время матча в память о брате

20:25
Экс-полузащитник «Пармы» Джузеппе Перрино умер 2 июня во время матча в память о брате. Фото thesun.co.uk
Экс-полузащитник «Пармы» Джузеппе Перрино умер 2 июня во время матча в память о брате. Фото thesun.co.uk
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Экс-полузащитник «Пармы» Джузеппе Перрино умер 2 июня во время матча, сообщает The Sun.

По информации источника, матч был посвящен памяти его брата Рокко, который три года назад скончался от сердечного приступа в возрасте 24 лет.

29-летний Джузеппе Перрино потерял сознание на поле. Медики пытались спасти футболиста, но безрезультатно. По предварительному диагнозу смерть наступила от инфаркта.

В «Парму» Джузеппе попал в 2012 году, но не провел за команду ни одной встречи. Последним его клубом был «Пьемонте 1970».

Дополнительная информация:

https://www.thesun.co.uk/sport/football/15151824/giuseppe-perrino-dead-29-parma-brother/

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