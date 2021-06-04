Экс-футболист «Пармы» умер во время матча в память о брате
20:25
Экс-полузащитник «Пармы» Джузеппе Перрино умер 2 июня во время матча, сообщает The Sun.
По информации источника, матч был посвящен памяти его брата Рокко, который три года назад скончался от сердечного приступа в возрасте 24 лет.
29-летний Джузеппе Перрино потерял сознание на поле. Медики пытались спасти футболиста, но безрезультатно. По предварительному диагнозу смерть наступила от инфаркта.
В «Парму» Джузеппе попал в 2012 году, но не провел за команду ни одной встречи. Последним его клубом был «Пьемонте 1970».
Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/football/15151824/giuseppe-perrino-dead-29-parma-brother/
Читайте также
0
Зачет
vs
8
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю