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Мората сравнил Роналду с теннисистом Рафаэлем Надалем

12:35
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Форвард «Ювентуса» Альваро Мората считает, что нападающий Криштиану Роналду ментально похож на испанского теннисиста Рафаэля Надаля, который является третьей ракеткой мира.

«Криштиану наш лучший игрок и главный бомбардир. Он делает все, чтобы выигрывать титулы на клубном и личном уровне. Он чем-то похож на Рафу Надаля в плане ментальности. Я восхищаюсь Роналду, мне нравится играть с ним в одной команде», — цитирует Морату Goal.

В прошлом сезоне 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов в 33 матчах. Сообщалось, что этим летом он может покинуть «Ювентус».

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en

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