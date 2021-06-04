Мората сравнил Роналду с теннисистом Рафаэлем Надалем

Форвард «Ювентуса» Альваро Мората считает, что нападающий Криштиану Роналду ментально похож на испанского теннисиста Рафаэля Надаля, который является третьей ракеткой мира.

«Криштиану наш лучший игрок и главный бомбардир. Он делает все, чтобы выигрывать титулы на клубном и личном уровне. Он чем-то похож на Рафу Надаля в плане ментальности. Я восхищаюсь Роналду, мне нравится играть с ним в одной команде», — цитирует Морату Goal.

В прошлом сезоне 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов в 33 матчах. Сообщалось, что этим летом он может покинуть «Ювентус».