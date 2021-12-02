Ибрагимович: «Раз Пиоли продлил контракт с «Миланом», то и я продлю»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о новом контракте миланского клуба с главным тренером Стефано Пиоли.

«Я рад за Стефано, он это заслужил, — приводит слова Ибрагимовича Football Italia. — Раз Пиоли продлил контракт с «Миланом», то и я продлю. Он проделывает отличную работу».

По словам нападающего, перед матчем 15-го тура чемпионата Италии с «Дженоа» (3:0) в команде обсуждали, как долго он еще будет играть.

«Благодаря партнерам по команде я чувствую себя молодым. Я рад за наших фанатов. Впервые за много лет они получают такое удовольствие от игры «Милана». Хочу сделать их счастливыми, но, если команда не выиграет чемпионат, это будет значить, что мы ничего не добились», — сказал он.

Напомним, что действующий контракт 40-летнего шведа с миланским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22. В нынешнем сезоне он забил шесть мячей и отдал две результативные передачи в 12 встречах.

После 15 туров чемпионата Италии «Милан» набрал 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице.