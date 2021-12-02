Кулибали пропустит от 2 до 3 недель из-за травмы бедра

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали получил травму в матче 15-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (2:2), сообщает пресс-служба неаполитанцев.

30-летний сенегалец получил повреждение левого бедра и пропустит от 2 до 3 недель.

В сезоне-2021/22 Кулибали провел 19 матчей за «Наполи», на его счету 2 гола и 2 результативные передачи.