Кулибали пропустит от 2 до 3 недель из-за травмы бедра
10:29
Защитник «Наполи» Калиду Кулибали получил травму в матче 15-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (2:2), сообщает пресс-служба неаполитанцев.
30-летний сенегалец получил повреждение левого бедра и пропустит от 2 до 3 недель.
В сезоне-2021/22 Кулибали провел 19 матчей за «Наполи», на его счету 2 гола и 2 результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://www.sscnapoli.it/static/news/Koulibaly,-risentimento-alla-coscia-sinistra-Risentimenti-muscolari-anche-per-Insigne-e-Fabian-24119.aspx
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