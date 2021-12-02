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Кулибали пропустит от 2 до 3 недель из-за травмы бедра

10:29
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Защитник «Наполи» Калиду Кулибали получил травму в матче 15-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (2:2), сообщает пресс-служба неаполитанцев.

30-летний сенегалец получил повреждение левого бедра и пропустит от 2 до 3 недель.

В сезоне-2021/22 Кулибали провел 19 матчей за «Наполи», на его счету 2 гола и 2 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.sscnapoli.it/static/news/Koulibaly,-risentimento-alla-coscia-sinistra-Risentimenti-muscolari-anche-per-Insigne-e-Fabian-24119.aspx

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Иван Торопцев все материалы автора

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