Ибрагимович признан лучшим футболистом Швеции в 2020 году

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович признан лучшим футболистом года в Швеции. 39-летний швед в 12-й раз получил шведский «Золотой мяч», который ежегодно присуждается изданием Aftonbladet с 1946 года в сотрудничестве со Шведской футбольной ассоциацией..

Златан выиграл свой первый шведский «Золотой мяч» в 2005 году. Один год пропустил, а после этого десять лет подряд становился лучшим футболистом своей страны. В последний раз он выигрывал награду в 2016 году — в том же году он покинул сборную Швеции.