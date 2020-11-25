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Ибрагимович признан лучшим футболистом Швеции в 2020 году

00:19
Златан Ибрагимович со шведским &quot;Золотым мячом&quot;. Фото aftonbladet.se
Златан Ибрагимович со шведским &quot;Золотым мячом&quot;. Фото aftonbladet.se
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович признан лучшим футболистом года в Швеции. 39-летний швед в 12-й раз получил шведский «Золотой мяч», который ежегодно присуждается изданием Aftonbladet с 1946 года в сотрудничестве со Шведской футбольной ассоциацией..

Златан выиграл свой первый шведский «Золотой мяч» в 2005 году. Один год пропустил, а после этого десять лет подряд становился лучшим футболистом своей страны. В последний раз он выигрывал награду в 2016 году — в том же году он покинул сборную Швеции.

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