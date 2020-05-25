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Ибрагимович получил травму на тренировке «Милана» и может пропустить остаток сезона

15:39
Златан Ибрагимович. Фото ФК «Милан».
Златан Ибрагимович. Фото ФК «Милан».
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Нападающий Златан Ибрагимович получил травму во время тренировки «Милана». Шведский форвард досрочно покинул тренировочную базу команды, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По предварительным сведениям, швед получил серьезное повреждение. В ближайшее время Ибрагимович пройдет медосмотр, после которого станут известны подробности травмы.

Есть вероятность того, что Ибрагимович повредил ахиллово сухожилие. Если это подтвердится, то он может выбыть на длительный срок.

В конце нынешнего сезона Ибрагимович покинет «Милан». Поэтому, если травма 38-летнего форварда окажется серьезной, то он может уже больше не сыграть за «россонери».

В текущем сезоне Ибрагимович сыграл в составе «Милана» 10 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист.

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