Ибрагимович получил травму на тренировке «Милана» и может пропустить остаток сезона
Нападающий Златан Ибрагимович получил травму во время тренировки «Милана». Шведский форвард досрочно покинул тренировочную базу команды, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По предварительным сведениям, швед получил серьезное повреждение. В ближайшее время Ибрагимович пройдет медосмотр, после которого станут известны подробности травмы.
Есть вероятность того, что Ибрагимович повредил ахиллово сухожилие. Если это подтвердится, то он может выбыть на длительный срок.
В конце нынешнего сезона Ибрагимович покинет «Милан». Поэтому, если травма 38-летнего форварда окажется серьезной, то он может уже больше не сыграть за «россонери».
В текущем сезоне Ибрагимович сыграл в составе «Милана» 10 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист.