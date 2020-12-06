Ибрагимович показал, как тренируется в непогоду: «Попытайтесь меня остановить»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович показал, как тренируется на снегу. Базу итальянского клуба в Миланелло замело, но, несмотря на это, 39-летний швед вышел на пробежку в шортах и футболке.

Try to stop me pic.twitter.com/3yocVv8tIN — Zlatan Ibrahimovi? (@Ibra_official) December 6, 2020

«Попытайтесь меня остановить», — написал форвард в Twitter.

Футболист восстанавливается после травмы, полученной 22 ноября. В сезоне-2020/21 серии А Ибрагимович провел 6 матчей, отметившись 10 голами и 1 результативной передачей.