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Ибрагимович показал, как тренируется в непогоду: «Попытайтесь меня остановить»

16:32
Златан Ибрагимович. Фото Twitter
Златан Ибрагимович. Фото Twitter
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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович показал, как тренируется на снегу. Базу итальянского клуба в Миланелло замело, но, несмотря на это, 39-летний швед вышел на пробежку в шортах и футболке.

«Попытайтесь меня остановить», — написал форвард в Twitter.

Футболист восстанавливается после травмы, полученной 22 ноября. В сезоне-2020/21 серии А Ибрагимович провел 6 матчей, отметившись 10 голами и 1 результативной передачей.

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