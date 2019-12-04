Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
-
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Италия

Ибрагимович объявил о продолжении карьеры в Италии

03:02
Теги:

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что в январе присоединится к итальянскому клубу. Ранее стало известно, что швед не будет продлять контракт с американским коллективом и в начале 2020 года станет свободным агентом.

— Я присоединюсь к клубу, который должен вернуться на победный путь, который должен обновисть историю и биться против всех и всего, — цитирует GQ Italia Ибрагимовича. — Только так я смогу найти необходимую мотивацию, чтобы снова вас удивить. Речь идет не только о выборе команды, но есть и другие факторы, которые необходимо учитывать, в том числе интересы моей семьи. Скоро увидимся в Италии.

Напомним, ранее СМИ сообщали об интересе к Ибрагимовичу со стороны «Наполи» и «Милана».

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир