Ибрагимович объявил о продолжении карьеры в Италии

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что в январе присоединится к итальянскому клубу. Ранее стало известно, что швед не будет продлять контракт с американским коллективом и в начале 2020 года станет свободным агентом.

— Я присоединюсь к клубу, который должен вернуться на победный путь, который должен обновисть историю и биться против всех и всего, — цитирует GQ Italia Ибрагимовича. — Только так я смогу найти необходимую мотивацию, чтобы снова вас удивить. Речь идет не только о выборе команды, но есть и другие факторы, которые необходимо учитывать, в том числе интересы моей семьи. Скоро увидимся в Италии.

Напомним, ранее СМИ сообщали об интересе к Ибрагимовичу со стороны «Наполи» и «Милана».

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