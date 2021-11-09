Ибрагимович об окончании карьеры: «Пока меня зовут, я буду играть»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о возможном завершении игровой карьеры.

«Я еще не решил, когда я хочу остановиться, но я хочу продолжать как можно дольше и не хочу думать об этом. Я не хочу становиться одним из тех, кто грустит, думая, что он мог продолжать, но не делает этого. Пока меня зовут, я буду играть», — приводит слова Ибрагимовича журналист Джанлука Ди Марцио.

Ранее тренерский штаб сборной Швеции вызвал 40-летнего форварда для подготовки к матчам отбора к ЧМ-2022 с Грузией и Испанией.

В текущем сезоне Ибрагимович провел 8 матчей, в которых забил 3 гола.