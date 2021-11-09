В «Сассуоло» прокомментировали информацию о возможном обмене Миранчука на Бога

Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Росси прокомментировал «СЭ» информацию о возможном обмене российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука на Жереми Бога.

Ранее об этом сообщило издание Torino Granata.

«Эта информация не соответствует действительности», — сказал Росси «СЭ».

Также сообщалось, что главный тренер «Торино» Иван Юрич хочет видеть россиянина в туринском клубе. Спортивный директор команды Давиде Ваньяти уже работает над трансфером. Вероятно, это может быть аренда с правом выкупа.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября прошлого года. Его соглашение рассчитано до июня 2024 года. Всего он провел за команду 39 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.