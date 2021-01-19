Форвард «Милана» Златан Ибрагимович высказался о возможном чемпионстве команды. Вчера, 18 января, «россонери» обыграли «Кальяри» (2:0) в серии A, 39-летний швед забил оба гола.

«Я верю в себя, я верю в Златана», — цитирует Ибрагимовича Goal.

После 18 туров серии A «Милан» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 43 балла. Форвард в этом сезоне забил 13 голов в 13 матчах за команду.