Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Ибрагимович — о возможном чемпионстве «Милана»: «Я верю в Златана»

12:28
Златан Ибрагимович. Фото Instagram
Златан Ибрагимович. Фото Instagram
Теги:

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович высказался о возможном чемпионстве команды. Вчера, 18 января, «россонери» обыграли «Кальяри» (2:0) в серии A, 39-летний швед забил оба гола.

«Я верю в себя, я верю в Златана», — цитирует Ибрагимовича Goal.

После 18 туров серии A «Милан» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 43 балла. Форвард в этом сезоне забил 13 голов в 13 матчах за команду.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир