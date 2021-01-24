Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о поражении своей команды в матче 19-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» (0:3).

«В первом тайме чувствовал себя отрезанным от команды. Когда мяч у меня, мне нужен кто-то, чтобы обыграть. Вместо этого я был один. Может, виноват прессинг «Аталанты».



Сегодня многое шло не так. Я не хочу искать оправдания, потому что в каждой игре вы должны искать результат. Сегодня нам этого не удалось. Но это не оправдание, мы много работаем и неплохо выступаем. Сейчас начинается непростая часть», — цитирует Ибрагимовича Sky Sport Italia.

«Милан» продолжает лидировать в турнирной таблице серии A, имея в активе 43 балла. 26 января «россонери» сыграют с «Интером» в четвертьфинале Кубка Италии. Начало — в 22.45 по московскому времени.