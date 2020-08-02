Ибрагимович назвал себя богом футбола

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович отметился голом в матче 38-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (3:0). В возрасте 38 лет и 302 дней швед стал самым возрастным игроком, забившим не менее 10 голов в одном сезоне серии А.

— Бог игры, — написал Ибрагимович в своем Twitter.

Ибрагимович вернулся в «Милан» в зимнее трансферное окно. Его контракт с «Миланом» рассчитан до 31 августа 2020 года. В серии А на его счету 10 голов и 5 результативных передач в 18 матчах.