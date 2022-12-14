Ибрагимович назвал лучшего игрока «Милана»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович считает, что португальский форвард Рафаэл Леау является лучшим игроком итальянского клуба.

«Милан» — лучшее место для Леау. Вы только посмотрите на его прогресс. Когда он пришел сюда, то и близко не был таким ключевым футболистом, каким является сейчас. Он очень важен для нас, но будет ли для него все так же в другом клубе? Ему придется начинать все с начала, и не факт, что он сразу будет готов» — приводит слова Ибрагимовича Sky Sport Italia.

В текущем сезоне 23-летний португалец провел за «Милан» 20 игр во всех турнирах, забил семь голов и отдал девять результативных передач.