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Ибрагимович может пропустить матч «Милана» против «Ювентуса»

17:35
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сообщил, что может пропустить матч 4-го тура серии А против «Ювентуса», который состоится 19 сентября.

«Буду ли я играть в Турине? Посмотрим. Не секрет, что у меня есть проблема с ахилловым сухожилием, и я не хочу рисковать. Я хочу провести весь сезон и думать, что я не супермен. Хотя… Моя проблема в том, что я слишком много работаю и люблю терпеть», — цитирует Ибрагимовича в Twitter журналист Майкл Куомо.

Ибрагимович забил гол в матче 3-го тура чемпионата Италии против «Лацио». Это был его первый выход на поле с 9 мая, когда он получил травму, из-за которой пропустил Евро-2020 и стартовые туры чемпионата Италии.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/MichaelCuomo7/status/1438498865947283457

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Александр Кравченко все материалы автора

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