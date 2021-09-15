Лаутаро согласовал условия нового контракта с «Интером»

«Интер» близок к продлению контракта с нападающим Лаутаро Мартинесом. Сторон уже согласовали условия нового договора, пишет журналист Фабрицио Романо.

Официально о заключении договора должно быть объявлено в ближайшее время. Летом у форварда были предложения от «Атлетико» и «Тоттенхэма», но он решил остаться в Милане.

24-летний аргентинец согласился заключить новое соглашение, в котором не будет прописана сумма отступных. Ранее она составляла 111 миллионов евро.

По договору аргентинец станет получать по 6 миллионов евро в год, а также ему положен подписной бонус в 1,5 миллиона. Новое соглашение игрока будет рассчитано до лета 2025 года.