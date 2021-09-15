Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Лаутаро согласовал условия нового контракта с «Интером»

19:01
Лаутаро Мартинес. Фото AFP
Лаутаро Мартинес. Фото AFP
Теги:

«Интер» близок к продлению контракта с нападающим Лаутаро Мартинесом. Сторон уже согласовали условия нового договора, пишет журналист Фабрицио Романо.

Официально о заключении договора должно быть объявлено в ближайшее время. Летом у форварда были предложения от «Атлетико» и «Тоттенхэма», но он решил остаться в Милане.

24-летний аргентинец согласился заключить новое соглашение, в котором не будет прописана сумма отступных. Ранее она составляла 111 миллионов евро.

По договору аргентинец станет получать по 6 миллионов евро в год, а также ему положен подписной бонус в 1,5 миллиона. Новое соглашение игрока будет рассчитано до лета 2025 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Спартак» в добавленное время проиграл «Легии» на своем поле в стартовом матче Лиги Европы
«Спартак» — «Легия»: не назначен пенальти в ворота красно-белых, не удален Айртон
Николич: «Горжусь, что у меня в команде много игроков сборной России. Такого не было давно в «Локомотиве»
«Шериф» — «Шахтер»: где смотреть матч Лиги чемпионов
«Спартак» — лучшая команда Европы». Историческая осень красно-белых в Лиге чемпионов
vs
0
Офсайд