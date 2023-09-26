Ибрагимович может получить пост в «Милане»
Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может устроиться на работу в клуб, сообщает Calciomercato.
По информации источника, 41-летний швед посетил встречу с владельцем «Милана» Джерри Кардинале, где обсудил свое возможное будущее в клубе. Конкретная должность, которую могут предложить Ибрагимовичу пока не определена, но ожидается, что он будет контактировать с главным тренером миланцев Стефано Пиоли.
18 сентября Ибрагимович посетил тренировочное занятие «Милана» перед матчем с «Ньюкаслом» (0:0) в групповой стадии Лиги чемпионов.
Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом этого года. «Милан» стал его последним клубом. Кроме того, форвард по ходу карьеры выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Барселону», «Интер», «Ювентус», «Аякс» и «Мальме».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|5
|5
|0
|0
|14-1
|15
|
2
|Милан
|5
|4
|0
|1
|10-7
|12
|
3
|Лечче
|5
|3
|2
|0
|8-4
|11
|
4
|Ювентус
|5
|3
|1
|1
|11-6
|10
|
5
|Фиорентина
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
6
|Аталанта
|5
|3
|0
|2
|10-5
|9
|
7
|Наполи
|5
|2
|2
|1
|8-5
|8
|
8
|Торино
|5
|2
|2
|1
|6-5
|8
|
9
|Фрозиноне
|5
|2
|2
|1
|8-7
|8
|
10
|Верона
|5
|2
|1
|2
|4-5
|7
|
11
|Болонья
|5
|1
|3
|1
|3-4
|6
|
12
|Сассуоло
|5
|2
|0
|3
|9-11
|6
|
13
|Рома
|5
|1
|2
|2
|12-7
|5
|
14
|Монца
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|
15
|Дженоа
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|
16
|Лацио
|5
|1
|1
|3
|5-8
|4
|
17
|Салернитана
|5
|0
|3
|2
|4-9
|3
|
18
|Удинезе
|5
|0
|3
|2
|1-6
|3
|
19
|Кальяри
|5
|0
|2
|3
|1-6
|2
|
20
|Эмполи
|5
|0
|0
|5
|0-13
|0
|26.09
|21:45
|
Ювентус – Лечче
|- : -
|27.09
|19:30
|
Кальяри – Милан
|- : -
|27.09
|19:30
|
Эмполи – Салернитана
|- : -
|27.09
|19:30
|
Верона – Аталанта
|- : -
|27.09
|21:45
|
Интер – Сассуоло
|- : -
|27.09
|21:45
|
Лацио – Торино
|- : -
|27.09
|21:45
|
Наполи – Удинезе
|- : -
|28.09
|19:30
|
Фрозиноне – Фиорентина
|- : -
|28.09
|19:30
|
Монца – Болонья
|- : -
|28.09
|21:45
|
Дженоа – Рома
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|5
|
|
Федерико Кьеза
Ювентус
|4
|
|
Андреа Пинамонти
Сассуоло
|4
|П
|
|
Федерико Димарко
Интер
|3
|
|
Оливье Жиру
Милан
|3
|
|
Ламек Банда
Лечче
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|3
|1
|0
|
|
Исак Хиен
Верона
|3
|1
|0
|
|
Федерико Баскиротто
Лечче
|4
|1
|0