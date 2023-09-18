Ибрагимович помогает Пиоли на тренировке «Милана» перед матчем Лиги чемпионов против «Ньюкасла»

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович посетил тренировку «россонери» перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ньюкасла», сообщает MilanPress.it.

41-летний швед помогал главному тренеру «Милана» Стефано Пиоли на тренировочном занятии.

Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом этого года. «Милан» стал его последним клубом. Кроме того, форвард по ходу карьеры выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Барселону», «Интер», «Ювентус», «Аякс» и «Мальме».

«Милан» встретится с «Ньюкаслом» во вторник, 19 сентября. Начало встречи — в 19.45 по московскому времени.