«Наполи» может уволить Руди Гарсию, чтобы назначить Игора Тудора
«Наполи» может уволить главного тренера Руди Гарсию после неудачного старта сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, руководство неаполитанцев рассматривает экс-тренера «Марселя» Игора Тудора в качестве основного кандидата на замену Гарсии. В числе других кандидатов находится бывший тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье.
«Наполи» с 8 очками занимает седьмое место в итальянской серии А после 5 туров. Летом команду покинул Лучано Спаллетти, с которым неаполитанцы стали чемпионами Италии в прошедшем сезоне.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|5
|5
|0
|0
|14-1
|15
|
2
|Милан
|5
|4
|0
|1
|10-7
|12
|
3
|Лечче
|5
|3
|2
|0
|8-4
|11
|
4
|Ювентус
|5
|3
|1
|1
|11-6
|10
|
5
|Фиорентина
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
6
|Аталанта
|5
|3
|0
|2
|10-5
|9
|
7
|Наполи
|5
|2
|2
|1
|8-5
|8
|
8
|Торино
|5
|2
|2
|1
|6-5
|8
|
9
|Фрозиноне
|5
|2
|2
|1
|8-7
|8
|
10
|Верона
|5
|2
|1
|2
|4-5
|7
|
11
|Болонья
|5
|1
|3
|1
|3-4
|6
|
12
|Сассуоло
|5
|2
|0
|3
|9-11
|6
|
13
|Рома
|5
|1
|2
|2
|12-7
|5
|
14
|Монца
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|
15
|Дженоа
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|
16
|Лацио
|5
|1
|1
|3
|5-8
|4
|
17
|Салернитана
|5
|0
|3
|2
|4-9
|3
|
18
|Удинезе
|5
|0
|3
|2
|1-6
|3
|
19
|Кальяри
|5
|0
|2
|3
|1-6
|2
|
20
|Эмполи
|5
|0
|0
|5
|0-13
|0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.09
|21:45
|
Ювентус – Лечче
|- : -
|27.09
|19:30
|
Кальяри – Милан
|- : -
|27.09
|19:30
|
Эмполи – Салернитана
|- : -
|27.09
|19:30
|
Верона – Аталанта
|- : -
|27.09
|21:45
|
Интер – Сассуоло
|- : -
|27.09
|21:45
|
Лацио – Торино
|- : -
|27.09
|21:45
|
Наполи – Удинезе
|- : -
|28.09
|19:30
|
Фрозиноне – Фиорентина
|- : -
|28.09
|19:30
|
Монца – Болонья
|- : -
|28.09
|21:45
|
Дженоа – Рома
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|5
|
|
Федерико Кьеза
Ювентус
|4
|
|
Андреа Пинамонти
Сассуоло
|4
|П
|
|
Федерико Димарко
Интер
|3
|
|
Оливье Жиру
Милан
|3
|
|
Ламек Банда
Лечче
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|3
|1
|0
|
|
Исак Хиен
Верона
|3
|1
|0
|
|
Федерико Баскиротто
Лечче
|4
|1
|0
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