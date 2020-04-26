Портал Transfermarkt в своем Instagram опубликовал инфографику с топ-10 самых ценных футболистов 1981 года рождения.

Самым дорогим, по мнению портала, является форвард «Милана» Златан Ибрагимович (2,8 миллиона евро). Второй — хавбек «Бетиса» Хоакин Санчес (1,6 миллиона), третий — вратарь «Эспаньола» Диего Лопес (0,8 миллиона).

Полностью рейтинг самых ценных игроков 1981 года рождения выглядит следующим образом:

1. Златан Ибрагимович («Милан») — 2,8 миллиона евро

2. Хоакин Санчес («Бетис») — 1,6 миллиона

3. Диего Лопес («Эспаньол») — 0,8 миллиона

4. Корона («Альмерия») — 0,8 миллиона

5. Ариц Адурис («Атлетик») — 0,8 миллиона

6. Бруну Алвеш («Парма») — 0,8 миллиона

7. Икер Касильяс («Порту») — 0,8 миллиона

8. Нене («Флуминенсе») — 0,6 миллиона

9. Вилли Кабальеро («Челси») — 0,6 миллиона

10. Андрес Д'Алессандро («Интернасьонал») — 0,6 миллиона