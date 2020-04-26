Ибрагимович, Корона и Бруну Алвеш — в топ-10 самых дорогих игроков 1981 года рождения
Портал Transfermarkt в своем Instagram опубликовал инфографику с топ-10 самых ценных футболистов 1981 года рождения.
Самым дорогим, по мнению портала, является форвард «Милана» Златан Ибрагимович (2,8 миллиона евро). Второй — хавбек «Бетиса» Хоакин Санчес (1,6 миллиона), третий — вратарь «Эспаньола» Диего Лопес (0,8 миллиона).
Полностью рейтинг самых ценных игроков 1981 года рождения выглядит следующим образом:
1. Златан Ибрагимович («Милан») — 2,8 миллиона евро
2. Хоакин Санчес («Бетис») — 1,6 миллиона
3. Диего Лопес («Эспаньол») — 0,8 миллиона
4. Корона («Альмерия») — 0,8 миллиона
5. Ариц Адурис («Атлетик») — 0,8 миллиона
6. Бруну Алвеш («Парма») — 0,8 миллиона
7. Икер Касильяс («Порту») — 0,8 миллиона
8. Нене («Флуминенсе») — 0,6 миллиона
9. Вилли Кабальеро («Челси») — 0,6 миллиона
10. Андрес Д'Алессандро («Интернасьонал») — 0,6 миллиона