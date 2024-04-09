Хюсай может покинуть «Лацио» летом

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Защитник «Лацио» Эльсеид Хюсай может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 30-летний албанец покинет римский клуб летом в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Хюсай провел 23 матча и не отметился результативными действиями.