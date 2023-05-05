Хвича не сдержал эмоций после победы «Наполи» в серии А

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия расплакался в раздевалке после того, как его команда выиграла чемпионский титул Серии А.

22-летний грузин в этом розыгрышем чемпионата Италии забил 12 голов и сделал 12 голевых передач в 29 матчах.

В четверг, 4 мая, «Наполи» сыграл вничью с «Удинезе» (1:1) и за 5 туров до конца чемпионата гарантировал себе победу в серии А. Это третье скудетто в истории клуба. Первые два были завоеваны еще в прошлом веке — в сезонах-1986/87 и 1989/90.