Хедира пошутил над своим празднованием дня рождения на карантине

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира опубликовал в Instagram фотографию со своего 33-летия на карантине.

На фотографии, размещенной футболистом, запечатлены семь его разных вариаций. Он в шутку скопировал себя несколько раз, потому что из-за карантина его вечеринку не смогли посетить гости.

В этом сезоне Хедира сыграл за «Ювентус» в 17 матчах, в которых отметился голевой передачей.