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Хедира пошутил над своим празднованием дня рождения на карантине

4 апреля 2020, 23:59
Сами Хедира. Фото Instagram
Сами Хедира. Фото Instagram
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Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира опубликовал в Instagram фотографию со своего 33-летия на карантине.

На фотографии, размещенной футболистом, запечатлены семь его разных вариаций. Он в шутку скопировал себя несколько раз, потому что из-за карантина его вечеринку не смогли посетить гости.

В этом сезоне Хедира сыграл за «Ювентус» в 17 матчах, в которых отметился голевой передачей.

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