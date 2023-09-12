Рабьо: «Я предпочитаю отдыхать, чем таскаться по Ибицам»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо рассказал, как любит отдыхать, комментируя спонсорские контракты.

«Лучше отдыхать и набираться сил дома, чем таскаться по всяким Ибицам. Я достаточно зарабатываю, мне не нужны дополнительные деньги», — цитирует Рабьо ITASportPress.

Контракт 28-летнего Рабьо с «Ювентусом» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне француз принял участие в 3 матчах и забил 1 гол.