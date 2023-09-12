Каннаваро считает, что итальянский футбол необходимо усиливать

Экс-игрок итальянской сборной Фабио Каннаваро прокомментировал выступление национальной команды перед матчем с Украиной в рамках отбора на чемпионат Европы.

«Что-то надломилось после Берлина. Мы дважды вылетели с чемпионата мира, и дважды вообще не попали на него. Я думаю, проблемы связаны как с администрацией, так и технического плана. Мы должны усиливать итальянский футбол», — цитирует Каннаваро Il Messaggero.

Италия и Украина сыграют сегодня, 12 сентября. Начало — в 21.45 мск.