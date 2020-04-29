Халилович летом вернется в «Милан»

Полузащитник Ален Халилович в межсезонье вернется в «Милан». Его арендное соглашение в «Херенвене» подходит к концу, сообщает Tportal.hr.

— Согласно контракту, который у меня есть, я буду тренироваться с командой летом. К сожалению, в руководстве больше нет Звонимира Бобана, и для меня стало сложнее получать информацию. В настоящее время я сосредоточен на возвращении в «Милан», — сказал Халилович.

23-летний хавбек перешел в «Милан» в июле 2018 года из «Гамбурга» на права свободного агента. В нынешнем сезоне Халилович в составе «Стандарда» и «Херенвена» провел в общей сложности 24 матча, забил 3 мяча и сделал 4 голевые передачи.