Хакими прибыл в расположение «Интера» на медосмотр

Защитник «Реала» Ашраф Хакими близок к переходу в «Интер», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, 21-летний марроканец уже прибыл в расположение «нерадзурри» для прохождения медобследования и последующего заключения контракта. Ранее в СМИ сообщалось, что «Интер» заплатит за игрока 40 миллионов евро, а контракт футболиста с новым клубом будет рассчитан на 5 лет.

В сезоне-2019/20 Хакими выступает за «Боруссию Д». Игрок провел за немецкую команду 45 матчей во всех турнирах, на его счету 9 голов и 10 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость марроканца в 54 миллиона евро.