Гулям мог покинуть «Наполи», но решил остаться в итальянском клубе

Защитник «Наполи» Фаузи Гулям мог сменить клубную прописку в минувшее трансферное окно, однако решил остаться в стане неаполитанцев.

29-летний алжирец имел предложения от «Марселя», «Лилля» и «Ньюкасла», но в конечном итоге на каждое из них он ответил отказом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Гулям не появлялся на поле с октября 2019 года из-за травмы. В нынешнем сезоне он успел провести 5 матчей в серии А.