«Ювентус» не хочет отпускать Морату в «Барселону»

«Ювентус» не хочет опускать форварда Альваро Морату в «Барселону». Права на игрока принадлежат «Атлетико».

«Ювентус» не хочет опускать форварда Альваро Морату в «Барселону». Права на игрока принадлежат «Атлетико».

По информации As, тренер туринцев Массимилиано Аллегри не одобрят трансфер игрока в каталонский клуб. Он высоко ценит нападающего и не рассматривает его замену.

Ранее сообщалось, что Мората огорчен решением Аллегри не отпускать его, так как хочет перейти в «Барселону».

Действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне 29-летний испанец провел 18 матчей за команду в серии А, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.