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«Ювентус» не хочет отпускать Морату в «Барселону»

Виктория Кравченко
«Ювентус» не хочет опускать форварда Альваро Морату в «Барселону». Права на игрока принадлежат «Атлетико».

«Ювентус» не хочет опускать форварда Альваро Морату в «Барселону». Права на игрока принадлежат «Атлетико».

По информации As, тренер туринцев Массимилиано Аллегри не одобрят трансфер игрока в каталонский клуб. Он высоко ценит нападающего и не рассматривает его замену.

Ранее сообщалось, что Мората огорчен решением Аллегри не отпускать его, так как хочет перейти в «Барселону».

Действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне 29-летний испанец провел 18 матчей за команду в серии А, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Альваро Мората
ФК Барселона
ФК Ювентус
0
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 Наполи 21 13 4 4 37-15 43
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 Фиорентина 20 10 2 8 34-29 32
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 Лацио 21 9 5 7 43-39 32
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Душан Влахович

Фиорентина

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Чиро Иммобиле

Лацио

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Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

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Интер

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Милан

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И К Ж
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Луис Фелипе

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 18 1 8
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