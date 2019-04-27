"Интер" сыграл вничью с "Ювентусом" (1:1) в матче 34-го тура чемпионата Италии.

На седьмой минуте дальним ударом хозяев вывел вперед Раджа Наингголан. На 62-й минуте сравнял результат Криштиану Роналду.

"Ювентус" набрал 88 очков. Команда уже обеспечила себе чемпионский титул. У "Интера" 62 очка и третья позиция.

В следующем туре "Ювентус" примет "Торино", а "Интер" на выезде сыграет с "Удинезе".

Чемпионат Италии

Серия А

34-й тур

"Интер" - "Ювентус" - 1:1 (1:0)

Голы: Наингголан, 7 (1:0). Криштиану Роналду, 62 (1:1).

"Интер": Ханданович, Д`Амброзио, Шкриньяр, де Фрай, Асамоа, Наингголан (Валеро, 74), Брозович, Весино, Политано (Жоау Мариу, 80), Перишич, Икарди (Мартинес, 82).

"Ювентус": Щенсны, Жоау Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Сандру (Спинаццола, 49), Эмре Джан, Пьянич, Матюиди (Кин, 60), Куадрадо, Бернардески (Перейра, 86), Криштиану Роналду.

Предупреждения: Куадрадо, 40. Перишич, 44. Кьеллини, 45. Кин, 90+2.

Судья: Банти.

27 апреля. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".

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