Гол Флоренци принес "Роме" победу над "Ювентусом"

"Рома" одержала победу над "Ювентусом" (2:0) в матче 36-го тура чемпионата Италии. В составе хозяев на 79-й минуте встречи отличился полузащитник Алессандро Флоренци, а на второй компенсированной форвард Эдин Джеко установил окончательный счет в игре.

"Рома" с 62 баллами занимает шестое место в турнирной таблице серии А. "Ювентус" с 89 очками располагается на первой строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

36-й тур

"Рома" – "Ювентус" – 2:0 (0:0)

Голы: Флоренци, 79 (1:0). Джеко, 90+2 (2:0).

"Рома": Миранте, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци, Н`Зонзи, Пеллегрини (Кристанте, 67), Дзаньоло, Джеко, Эль-Шаарави, Клайверт (Дженгиз Юндер, 78).

"Ювентус": Щенсны, Кьеллини, Касерес, Де Шильо (Жоау Канселу, 85), Матюиди (Сандру, 84), Пьянич (Бентанкур, 71), Эмре Джан, Спинаццола, Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала.

Предупреждения: Джеко, 51. Эмре Джан, 74. Дзаньоло, 75. Коларов, 90+1.

Судья: Масса (Италия).

12 мая. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".