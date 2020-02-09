Гол бывшего нападающего «Локомотива» позволил «Лацио» выйти на второе место в чемпионате

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Парма» уступила «Лацио» со счетом 0:1. Единственный гол в концовке первого тайма забил бывший нападающий московского «Локомотива» Фелипе Кайседо.

«Лацио», набрав 53 очка, вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Чемпионат Италии. Серия А

23-й тур

«Парма» — «Лацио» — 0:1 (0:1)

Гол: Кайседо, 41.

«Парма»: Коломби, Бруну Алвеш, Якопони, Дармиан, Гальоло (Пеццелла, 79), Куцка, Куртич, Бругман (Кулушевски, 61), Эрнани, Капрари (Спрокати, 67), Корнелиус.

«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Габаррон, Луис Фелипе, Лукас (Катальди, 82), Пароло, Луис Альберто, Марушич (Лаццари, 57), Кайседо (Корреа, 62), Иммобиле, Хони.

Предупреждения: Куцка, 35. Кайседо, 56. Лукас, 58. Капрари, 67. Бруну Алвеш, 90+1.

Судья: Ди Белло (Италия).

9 февраля. Парма. Стадион «Эннио Тардини».