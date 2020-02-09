Гол бывшего нападающего «Локомотива» позволил «Лацио» выйти на второе место в чемпионате
В матче 23-го тура чемпионата Италии «Парма» уступила «Лацио» со счетом 0:1. Единственный гол в концовке первого тайма забил бывший нападающий московского «Локомотива» Фелипе Кайседо.
«Лацио», набрав 53 очка, вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Чемпионат Италии. Серия А
23-й тур
«Парма» — «Лацио» — 0:1 (0:1)
Гол: Кайседо, 41.
«Парма»: Коломби, Бруну Алвеш, Якопони, Дармиан, Гальоло (Пеццелла, 79), Куцка, Куртич, Бругман (Кулушевски, 61), Эрнани, Капрари (Спрокати, 67), Корнелиус.
«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Габаррон, Луис Фелипе, Лукас (Катальди, 82), Пароло, Луис Альберто, Марушич (Лаццари, 57), Кайседо (Корреа, 62), Иммобиле, Хони.
Предупреждения: Куцка, 35. Кайседо, 56. Лукас, 58. Капрари, 67. Бруну Алвеш, 90+1.
Судья: Ди Белло (Италия).
9 февраля. Парма. Стадион «Эннио Тардини».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2019-2020/